Глава МИД Сирии и де Мистура обсудили формирование конституционной комиссии

ДАМАСК, 24 окт — РИА Новости. Глава МИД Сирии Валид Муаллем в среду обсудил со спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой процесс политического урегулирования сирийского конфликта, в том числе формирование конституционной комиссии, заявила пресс-служба МИД САР.

Де Мистура ранее объявил, что уходит в отставку со своего поста в конце ноября. Он отметил, что не видит причин, по которым этот комитет не мог бы начать свою работу в ноябре.

"Муаллем заявил, что Сирия продолжает прикладывать усилия для достижения политического решения кризиса… Он отметил, что конституционная комиссия должна быть сформирована в соответствии с международным правом и резолюциями ООН", — говорится в заявлении МИД.

Де Мистура ознакомил Муаллема с результатами своих поездок за последнее время и отметил, что прилагал "максимум усилий на своем посту для достижения политического решения в сложных условиях".

"Стороны договорились продолжать контакты для обсуждения идей, продвигающих политпроцесс в Сирии", — говорится в заявлении МИД.

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