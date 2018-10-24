На войне и без гражданства: уроженка СССР осталась без документов в Сирии

ДАМАСК, 24 окт – РИА Новости, Заман Рамазанов. Вышедшая замуж за палестинского сирийца и уехавшая за ним в Сирию уроженка СССР Людмила Елизарова оказалась в сложной ситуации: при попытке переоформить документы выяснилось, что у нее нет российского гражданства. Женщина рассказала РИА Новости, что теперь она не может даже устроиться на работу и очень нуждается в помощи.
"Временный" отъезд в Сирию
В ноябре 1998 года Елизарова подала документы на гражданство РФ, в мае 1999 года, по ее словам, она получила положительный ответ. Параллельно женщина оформила загранпаспорт через турфирму и, получив его, выехала в Киргизию на похороны матери. Оттуда она направилась вслед за мужем в Сирию и не забрала внутренний паспорт РФ.
"Мотаться туда (в Якутию – ред.)… я не думала опять же, что уеду в Сирию навсегда. Я думала, поживу и посмотрю, смогу ли я там жить. Вернусь, сделаю паспорт, а не вернусь – ну зачем он мне нужен, если гражданство есть, все документы в норме, в порядке. И уехала", — рассказывает собеседница агентства.
Начало конфликта: "Думали, что нас не коснется"
По ее словам, в сам Дамаск они не могли попасть, так как дорога была отрезана боевиками, часть жителей бежали из Ярмука в разные стороны. Многие снимали квартиры в Дамаске, жили по несколько семей, рассчитывая вернуться скоро, "через месяц".
"Через месяц в январе 2013 года действительно стали возвращаться, и я вернулась домой. И опять (начались бои – ред.), потом опять затухает, потом опять. Очередной раз бежали – не успела взять вещи, домой не успеешь зайти, чтобы что-то забрать. После этого я мужу сказала – никакой Ярмук, все, никуда не пойду, устала бегать в страхе каждый раз. Остаемся там, в Яльде, тем более жилья много было, яльдинские жители тоже бежали. Все жили в чьих-то домах", — утверждает Елизарова.
"То бои, то бомбежки"
Лишь в мае 2018 года Елизарова смогла обратиться в российское консульство. В октябре в ответ на запрос консульства из Якутии пришел ответ о том, что женщина "гражданство не оформляла".
По ее словам, она связывалась с архивом Якутска, чтобы найти подтверждающие документы, однако ей сообщили, что документы хранятся лишь три года.
Без гражданства и с проблемами
Людмила рассказала о проблемах, возникающих из-за отсутствия гражданства.
"Я здесь не могу жить, я просто парализована. Элементарно не могу купить sim-карту для телефона. Ни на работу (устроиться – ред.), ничего. Не пройти через КПП, это проблема без конца, проблемы большие", — утверждает Елизарова.
По ее словам, в местное Управление по визам она не ходила. "Попробуй пойти сейчас, когда на руках нет документов – это незаконно, тебя сразу в лучшем случае вышлют отсюда. Может быть еще другое, кроме штрафа – просто тюрьма", — отметила она.
"Мой дом — Сирия, моя родина — Россия"
По словам женщины, у нее нет права на получение сирийского гражданства. "По законам Сирии гражданство может дать муж или отец. Отец у меня русский, муж – тоже без гражданства", — отмечает она. У мужа Елизаровой, работавшего до кризиса в САР механиком, временная прописка.
"Было время – я думала, что же мне делать, ну хотя бы какой-нибудь паспорт мне нужен. Киргизы тоже не дают, по их законам я должна приехать и прожить четыре года", — говорит женщина.
Она признает, что ответственность за ситуацию с документами лежит и на ней, но говорит, что очень нуждается в помощи.
"Моя страна, мой дом – это Сирия, моя родина – Россия", — подчеркивает Елизарова.
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