Лавров заявил об эффективности астанинского формата

Заместитель МИД РФ Сергей Вершинин, глава МИД РФ Сергей Лавров и советник главы МИД Ирана по политическим вопросам Хосейн Ансари во время встречи в Москве. 24 октября 2018

Заместитель МИД РФ Сергей Вершинин, глава МИД РФ Сергей Лавров и советник главы МИД Ирана по политическим вопросам Хосейн Ансари во время встречи в Москве. 24 октября 2018

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Астанинский формат (Россия, Турция, Иран) наиболее эффективен для продвижения урегулирования в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Все объективные наблюдатели признают, что астанинский формат — наиболее эффективная структура для продвижения по всем трекам преодоления сирийского кризиса",- заявил глава МИД РФ.

"Видимо поэтому астанинский формат является объектом нападок со стороны тех, кто думает не об интересах сирийского народа, а о своих геополитических замыслах в этом регионе",- добавил Лавров на встрече с замглавы МИД Турции Седатом Оналом и помощником главы МИД Ирана по политическим вопросам Хосейном Ансари.

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