В МИД заявили о подготовке нового саммита "астанинской тройки"

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Москва готовит саммит "астанинской тройки" (РФ, Турция, Иран) по Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Состоялось уже три саммита: в Сочи, Тегеране и Стамбуле. Теперь наша очередь готовить очередной саммит. Рассчитываем, что для этого будет сделано все необходимое, чтобы новая встреча лидеров ознаменовала дальнейшее движение вперёд в сирийском урегулировании", — сказал Лавров.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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