В Сирию за сутки вернулись более 360 беженцев

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Более 362 человек вернулись в Сирию за минувшие сутки, 106 из них прибыли в САР из Ливана, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ в среду.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 362 гражданина САР, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" вернулись 106 беженцев (женщин – 32, детей – 54), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 256 человек (женщин – 77, детей – 131)", — говорится в документе.

Также сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 442 человека.

В бюллетене также отмечается, что за прошедшие сутки Фонд имени Ахмата Кадырова провел две благотворительные акции в Алеппо: в Джура-Авад выдана одна тонна хлеба; в районах Шайбан-Паша, Шейх-Фапс, Эль-Кадисия, Шейх-Фарс, Эль-Кадисия, Шейх-Ходер и Эс-Сахур 15 семьям погибших сирийских военных розданы продовольственные и гигиенические наборы общим весом 75 килограммов. Кроме того, в Сальхии в провинции Дейр-эз-Зор и Абу-Эд-Духур в провинции Идлиб российские военные врачи оказали медпомощь 312 жителям, в том числе 121 ребенку.

Кроме того, инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки уничтожены 37 взрывоопасных предметов, в том числе одно самодельное взрывное устройство.

"Инженерные подразделения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Телль-Биса, Гур, Изеддин (провинция Хомс), Эз-Зелаф (провинция Дамаск), Уфания, Шаукатлия, Хадар, Эль-Османия, Ксейба (провинция Эль-Кунейтра). Разминированы девять гектаров территории, девять зданий и два километра дорог", — добавляется в бюллетене.

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