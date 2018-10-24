Де Мистура обсудит в Дамаске формирование конституционной комиссии Сирии

ЖЕНЕВА, 24 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура начинает в среду свой визит в Дамаск, где, как ожидается, он проведет переговоры с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом.

Это первый визит де Мистуры в Дамаск с ноября 2016 года. Нынешние переговоры спецпосланника ООН могут оказать значительное влияние на будущее формирование конституционного комиссии Сирии.

Списки для комиссии

Основными темами дискуссий спецпосланника ООН по Сирии в Дамаске станет формирование сирийской комиссии по обсуждению новой конституции страны.

Россия вместе с партнерами по "астанинскому формату" — Турцией и Ираном, а также с де Мистурой активно работает над тем, чтобы эта комиссия уже заработала в Женеве. Однако пока ощутимых результатов не было достигнуто.

В сентябре представители трех стран согласовали списки участников комиссии от правительства Сирии и от оппозиции. Однако третий список независимых участников, предложенный де Мистурой, многих не устроил, и дискуссии продолжились. При этом спецпосланник ООН настаивает на скорейшем начале работы новой комиссии в Женеве.

Спешка де Мистуры объяснима. На прошлой неделе он официально объявил о том, что в конце ноября покинет свой пост по семейным обстоятельствам. Видимо, де Мистура хочет уйти победителем — единственным спецпосланником ООН, который смог добиться существенного продвижения в сирийском урегулировании.

Россия же постоянно напоминает, что торопиться не надо, и лучше проработать качественный состав участников обсуждения будущей конституции Сирии. С этой целью во вторник в Москве прошли очередные консультации России, Турции и Ирана на уровне заместителей иностранных дел. Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, представители "астанинского формата" также начали работу над подготовкой нового саммита по Сирии в Астане. Предположительно, он может пройти уже в ноябре, если де Мистура не сможет согласовать в Дамаске список для конституционной комиссии.

"Мы настроены на то, чтобы использовать наши сегодняшние консультации в этом формате для того, чтобы сверить часы, рассмотреть ситуацию "на земле" и вокруг Сирии, а также для того, чтобы продолжить наше успешное взаимодействие в рамках "Астаны", включая созыв и проведение очередной встречи высокого уровня в Астане", — сказал Вершинин, открывая встречу с участием заместителя министра иностранных дел Турции Седата Онала и советника главы МИД Ирана по политическим вопросам Хосейна Джабери Ансари в Москве.

Как ожидается, после Дамаска де Мистура направится в Турцию, где примет участие в четырехсторонней встрече по Сирии лидеров России, Турции, Германии и Франции. Переговоры пройдут в Стамбуле 27 октября и, по мнению президента Турции Тайипа Эрдогана, станут серьезным шагом на пути восстановления мира в Сирии.

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