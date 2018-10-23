Российские военные зафиксировали обстрел в Латакии

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Нарушения режима прекращения боевых действий зафиксированы за прошедшие сутки в сирийской провинции Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"Продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. В течение суток зафиксирован обстрел населенного пункта Кбана провинции Латакия", — сказал он.

Российский центр по примирению по-прежнему призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах, добавил Савченко.

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