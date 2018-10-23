В Токио получили информацию об освобождении в Сирии японского журналиста

ТОКИО, 23 окт — РИА Новости. Правительство Японии получило информацию о том, что японский журналист Дзюмпэй Ясуда, захваченный в заложники в Сирии в 2015 году, освобожден и находится под защитой турецкого правительства, сообщил во вторник вечером журналистам генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга.

"Полагаю, большая вероятность, что это именно Дзюмпэй Ясуда", — сказал Суга. По его словам, его супруге также передали информацию, что ее муж освобожден. Данные об освобождении именно этого человека проверяются.

В декабре 2015 года организация "Репортеры без границ" обнародовала на своей странице информацию, согласно которой журналист Ясуда был захвачен в заложники на сирийской территории, подконтрольной боевикам антиправительственных сил.

По неподтвержденным данным, ныне 44-летний Дзюмпэй Ясуда въехал на территорию Сирии через Турцию в начале июля 2015 года в качестве независимого журналиста для подготовки материалов об убийстве другого японского журналиста Кэндзи Гото боевиками группировки "Исламское государство"*. Сообщение о казни Гото и японского предпринимателя Харуны Юкавы появилось в январе 2015 года.

Тогда боевики напрямую связали их казнь с финансовой помощью, которую Япония обещала оказать странам, пострадавшим от ИГ*. В видеоролике, размещенном в интернете, боевик ИГ* перед казнью Гото, заявил, что отныне группировка начинает охоту на японцев, "где бы они ни находились". Впоследствии МИД Японии рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Сирию.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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