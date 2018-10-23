В Сочи в ноябре может пройти второй сирийский конгресс, сообщили СМИ

Женщина с детьми в современной части города Босра сирийской провинции Дераа в районе пограничного перехода Насиб на границе с Иорданией. Архивное фото

Женщина с детьми в современной части города Босра сирийской провинции Дераа в районе пограничного перехода Насиб на границе с Иорданией. Архивное фото

ДАМАСК, 23 окт — РИА Новости. Второй Сочинский конгресс по урегулированию в Сирии может состояться в середине ноября в случае, если спецпосланник ООН Стаффан де Мистура в ходе визита в Дамаск в среду не сможет договориться с властями Сирии по составу конституционной комиссии, сообщает сирийская газета al-Watan со ссылкой на дипломатические источники.

"Де Мистура в ходе визита надеется провести консультации с сирийской стороной, чтобы власти САР согласились на его вмешательство в состав третьей группы конституционной комиссии — кандидатов от гражданского общества", — заявили газете западные диписточники в Женеве. Отмечается, что Дамаск и страны-гаранты перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) выступают против подобного вмешательства де Мистуры, так как, по их мнению, его роль в облегчении диалога, а не в "выборе имен".

"В случае если де Мистуре не удастся прийти к какому-нибудь соглашению с Дамаском, предполагается проведение конференции "Сочи-2" в середине ноября. Ее результатом может стать новое соглашение или новое соотношение частей комиссии и количества ее участников", — пишет газета. Согласно изданию, Дамаск отказывается начать переговоры в случае, если у него не будет половины плюс одного голоса в конституционной комиссии.

Де Мистура ранее объявил, что уходит в отставку со своего поста в конце ноября. Визит дипломата в Дамаск запланирован на среду, он отметил, что не видит причин, по которым этот комитет не мог бы начать свою работу в ноябре.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не видит причин для форсирования работы по созданию конституционной комиссии Сирии. План создания этой комиссии в Женеве стал результатом сирийского национального конгресса в Сочи.

Спецпредставитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри ранее заявил, что сирийские власти затягивают процесс созыва комитета, и пригрозил более жесткими международными санкциями в отношении Сирии в том случае, если правительство президента страны Башара Асада откажется работать над проектом по созданию новой конституции.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>