В Сирии зафиксировали нарушения режима прекращения огня

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований продолжают фиксироваться в местах идлибской зоны деэскалации в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко на брифинге в понедельник.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в идлибской зоне деэскалации, продолжаются. В течение суток зафиксированы обстрелы населенного пункта Дахр-абу-Асад провинции Латакия, района Маканис-эд-Дувайри и квартала научно-исследовательского центра города Алеппо… Также зафиксированы обстрелы позиций правительственных сил у населенного пункта Тадеф (дважды) провинции Алеппо со стороны бандформирований, действующих в районе города Эль-Баб", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела района Маканис-эд-Дувайри получил ранение один военнослужащий САР.

Савченко добавил, что в Сирии продолжается работа, направленная на дальнейшую стабилизацию ситуацию и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам.