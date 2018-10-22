В Сирии уточнили процедуру объявленной Асадом амнистии

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Сирийцы, попадающие под амнистию, должны урегулировать свой статус за срок от четырех до шести месяцев, сообщил в понедельник представитель министерства юстиции Сирии судья Ахмад Фаравати на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и САР по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики.

Он напомнил, что 9 октября президент Сирии Башар Асад подписал указ об амнистии по всем преступлениям, связанным с внутренним и внешним дезертирством, совершенным до 9 октября 2018 года. Указом отменяется наказание за преступления, определенные в законе "О военной службе" и "О военных преступлениях".

"Хочу отметить, что действие указа распространяется как на граждан, находящихся на территории страны, так и выехавших за рубеж. При этом те, кто скрывается от уголовного преследования, должны урегулировать свой статус в течение четырех месяцев, если они находятся в Сирии, и в течение шести месяцев, если они находятся за пределами республики", — сказал Фаравати.

По его словам, минюст и минобороны направили указания в соответствующие службы для незамедлительной реализации указа об амнистии.

"При этом хочу обратить внимание, что министерство юстиции исходит из принципа индивидуального подхода к каждому гражданину, потенциально подпадающему под действие амнистии. Указ не коснется тех, кто причастен к совершению террористических актов, массовых убийств и других тяжких преступлений против сирийского народа", — подчеркнул судья.

В свою очередь начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев назвал амнистию переломным моментом в вопросе восстановления мирной жизни в Сирии и дополнительным стимулом для беженцев при принятии решения о возвращении на родину.