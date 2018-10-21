В Минобороны отчитались о ситуации в идлибской зоне деэскалации

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований продолжают фиксировать в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко на брифинге в воскресенье.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в идлибской зоне деэскалации. Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Раша, Акч-Баэр (дважды) провинции Латакия, района Маканис-эд-Дувайри города Алеппо. Также зафиксирован обстрел позиций правительственных сил в районе населенного пункта Тадеф провинции Алеппо со стороны бандформирований, действующих в районе города Эль-Баб", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за прошедшие сутки представителями Центра было проведено две гуманитарные акции в населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор и населенном пункте Кабра провинции Алеппо, в ходе которых выдано 900 продовольственных наборов общим весом 3,9 тонны и одна тонна свежего хлеба.

"В 601-м госпитале города Дамаск проведена благотворительная акция, в ходе которой выдано 25 инвалидных колясок и 60 полотенец", — отмечается в сообщении.

Савченко подчеркнул, что Центр призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.