В Минобороны отчитались о ситуации в идлибской зоне деэскалации

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований продолжают фиксировать в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко на брифинге в воскресенье.
Добавляется, что за прошедшие сутки представителями Центра было проведено две гуманитарные акции в населенном пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор и населенном пункте Кабра провинции Алеппо, в ходе которых выдано 900 продовольственных наборов общим весом 3,9 тонны и одна тонна свежего хлеба.
Савченко подчеркнул, что Центр призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>