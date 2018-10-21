Дамаск одобрил визит инспекторов ОЗХО-ООН на два объекта

ДАМАСК, 21 окт — РИА Новости. Дамаск дал согласие на визит инспекторов совместного механизма ООН-ОЗХО на объекты двух ЦНИИ для проверки на наличие химического оружия, заявил РИА Новости замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.

"Мы дали добро на все визиты, которые запрашивала ОЗХО, в том числе этот. Это официальная проверка с определенной целью, мы ни в коем случае не препятствуем ОЗХО и предоставляем ей все возможности удостовериться в наших достижениях — а именно в выполнении обязательств перед организацией", — заявил Микдад после презентации книги "Сирия и химическое оружие: факты и документы".

Совместный механизм Организации по запрещению химического оружия и ООН выбрал для проверки на наличие химического оружия в Сирии научно-исследовательские центры "Барза" и "Джамрайя", сообщалось 4 октября в докладе генерального директора Организации по запрещению химического оружия Фернандо Ариаса.

Микдад возглавляет национальный комитет по реализации Сирией обязательств согласно Конвенции о запрещении химического оружия. Правительство Сирии уничтожило весь свой арсенал химического оружия в соответствии с российско-американской договоренностью 2013 года.