Дамаск одобрил визит инспекторов ОЗХО-ООН на два объекта

ДАМАСК, 21 окт — РИА Новости. Дамаск дал согласие на визит инспекторов совместного механизма ООН-ОЗХО на объекты двух ЦНИИ для проверки на наличие химического оружия, заявил РИА Новости замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад.
Совместный механизм Организации по запрещению химического оружия и ООН выбрал для проверки на наличие химического оружия в Сирии научно-исследовательские центры "Барза" и "Джамрайя", сообщалось 4 октября в докладе генерального директора Организации по запрещению химического оружия Фернандо Ариаса.
Микдад возглавляет национальный комитет по реализации Сирией обязательств согласно Конвенции о запрещении химического оружия. Правительство Сирии уничтожило весь свой арсенал химического оружия в соответствии с российско-американской договоренностью 2013 года.
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