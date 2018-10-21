В Идлибе прогремел взрыв

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Число жертв взрыва в Идлибе возросло до шести, ранены 25 человек, сообщил РИА Новости источник в сирийской оппозиции.

Взрыв произошел рядом с центром выдачи помощи в квартале Кусур в провинции Идлиб. Предполагалась раздача помощи мирным жителям.

"Заминированная машина взорвалась до того, как люди собрались", — отметил он.

На сегодняшний день в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит и часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

В сентябре президенты России и Турции договорились о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.

К середине октября Идлиб покинули более тысячи боевиков. В Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю. Контролировать зону будут турецкие и российские патрульные группы. Турция взяла на себя обязательства по размежеванию непримиримых боевиков от вооруженной оппозиции.