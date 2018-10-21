МИД Сирии назвал геноцидом действия международной коалиции в Ракке

Житель Ракки, чей дом был разрушен в ходе боев между войсками международной коалиции и террористами. 15 октября 2018

Житель Ракки, чей дом был разрушен в ходе боев между войсками международной коалиции и террористами. 15 октября 2018

ДАМАСК, 21 окт — РИА Новости. МИД Сирии приравнял к геноциду действия международной коалиции, уничтожившей большую часть города при его освобождении, передает гостелевидение САР со ссылкой на источник в ведомстве.

"Необходимо наказание за это", — говорится в заявлении ведомства.

По словам источника в МИД, "Сирия осуждает ложные заявления и кампанию дезинформации, к которой относится и заявление МИД Франции по поводу того, что он назвал освобождением Ракки".

Источник подчеркнул, что французские власти намеренно предпринимают действия по уничтожению Сирии, поддерживая группировки, действующие в Ракке.

Террористы "Исламского государства" (ИГ)* захватили город Ар-Ракка в 2014 году и объявили его своей столицей в Сирии. Операцию по освобождению Ракки от ИГ* в 2017 году проводили отряды "Сирийских демократических сил" под прикрытием авиации международной коалиции во главе с США. Коалиция действовала без разрешения Дамаска.

В результате массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований город был полностью разрушен и до сих пор не восстановлен для жизни мирных граждан.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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