Шойгу рассказал о роли российских военных в разгроме ИГ* в Сирии

СИНГАПУР, 20 окт — РИА Новости. За три года участия российской группировки в боевых действиях в Сирии при ее поддержке полностью разгромлены бандформирования ИГ*, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Всего за время операции уничтожено свыше 87,5 тысячи боевиков, освобождено 1411 населенных пунктов и более 95% территории Сирии", — сообщил Шойгу, выступая на Пятом совещании министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу ("СМОА плюс").

Глава военного ведомства также отметил, что в Сирии "освобождены ключевые населенные пункты и деблокированы основные коммуникации". "В настоящее время сирийские Вооруженные силы контролируют территорию, на которой проживает более 90% населения страны", — сказал он.

По словам Шойгу, Воздушно-космические силы (ВКС) России в ходе военной кампании в Сирии выполнили более 40 тысяч боевых вылетов, в том числе свыше 21 тысячи — в ночное время.

"В ходе боевых действий поражено порядка 122 тысяч объектов террористов. Ликвидирована большая часть боевиков", — сказал он. "В Сирии мы получили богатый боевой опыт, которым готовы поделиться", — добавил Шойгу.

Российские саперы за время операции в Сирии разминировали 6,5 тысячи гектаров, 1,5 тысячи километров дорог и 19 тысяч зданий и сооружений, рассказал глава военного ведомства

По его оценке, к сегодняшнему дню созданы все условия для возрождения Сирии как единого государства. "Но для реализации этой цели необходимы усилия не только России, но и других членов мирового сообщества", — отметил министр.

Шойгу добавил, что сейчас в Сирии активно восстанавливается мирная жизнь. "В результате целенаправленной работы российского Центра по примирению враждующих сторон уже более двух с половиной тысяч населенных пунктов по всей стране присоединилось к процессу примирения", — рассказал он.

Министр обороны отметил, что особое внимание уделяется решению гуманитарных проблем в Сирии и возвращению беженцев в свои дома.

Война в Сирии

В Сирии, по его словам, созданы пункты пропуска беженцев из Ливана и Иордании. "С 18 июля текущего года их пересекло уже около 17 тысяч человек. Всего с начала операции в Сирийскую Арабскую Республику из-за рубежа возвратилось свыше двухсот сорока пяти тысяч вынужденных переселенцев. Еще около двух миллионов сирийцев изъявили желание вернуться на родину из мест временного проживания за границей", — сообщил Шойгу.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. Западная коалиция действует на территории ближневосточного государства с 2014 года без официального разрешения Дамаска. Российская военная операция, в свою очередь, началась в 2015 году по просьбе сирийских властей.

В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ* в Сирии и Ираке. Однако в отдельных сирийских районах продолжаются зачистки от боевиков при содействии российских ВКС. На первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.