Асад обсудил с представителями России формирование конституционной комиссии

ДАМАСК, 19 окт – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад обсудил в пятницу со спецпредставителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым и замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым ситуацию в САР и формирование конституционной комиссии, сообщает пресс-служба сирийского лидера.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии, в частности, о политическом урегулировании и процессе формирования комитета по обсуждению нынешней конституции", — сообщает пресс-служба.

Асад, согласно сообщению, заявил российской делегации во главе с Лаврентьевым и Вершининым, что некоторые западные государства продолжают оказывать давление и навязывать свою волю сирийцам, вмешиваясь в процесс политического урегулирования, что в свою очередь может стать препятствием для достижения прогресса.

Президент Сирии отметил, что страна продолжает взаимодействовать со всеми государствами, заинтересованными в борьбе с терроризмом и восстановлении стабильности, при этом САР придерживается своего права на недопущение вмешательства иностранных государств в ее дела.

Стороны также обсудили возвращение беженцев в САР.

"Президент Асад заявил, что возвращение сирийцев в их страну является основной целью и одним из приоритетов в работе властей, продолжающих обеспечивать все, что нужно для их возвращения", — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не видит причин для форсирования работы по созданию конституционной комиссии Сирии. План создания этой комиссии в Женеве стал результатом сирийского национального конгресса в Сочи.

Спецпредставитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри ранее заявил, что сирийские власти затягивают процесс созыва комитета и пригрозил более жесткими международными санкциями в отношении Сирии в случае, если правительство президента страны Башара Асада откажется работать над проектом по созданию новой конституции.

Россия вместе с основными партнерами по астанинскому формату — Турцией и Ираном — и спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой работает над формированием межсирийского конституционного комитета, призванного подготовить конституционную реформу в Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>