На саммите по Сирии в Стамбуле обсудят условия возвращения беженцев

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 27 октября посетит с рабочим визитом Турцию для участия во встрече лидеров России, Турции, Германии и Франции, в рамках которого будет обсуждаться продвижение политического урегулирования в Сирии, шаги по укреплению безопасности, а также создание условий для возвращения беженцев в САР, сообщает пресс-служба Кремля.

"Имеется в виду обменяться мнениями по сирийской проблематике, в том числе по вопросам продвижения процесса политического урегулирования, дальнейшим шагам в интересах укрепления безопасности и стабильности, созданию условий для возвращения беженцев и восстановления социально-экономической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

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