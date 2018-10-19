В ЦАМТО рассказали о дальности поражения поставленных в Сирию С-300

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Поставленные в Сирию зенитно-ракетные комплексы ПВО С-300 способны поражать цели на дальности до 250 километров, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" руководитель Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

Он особо отметил, что самолеты-постановщики помех либо самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS) гарантировано уничтожаются комплексами С-300 и С-400.

"По боевой эффективности, многоканальности, возможностям С-300 и особенно С-400 на порядок превосходят сегодня американские комплексы Patriot. Собственно, нервная реакция американцев продиктована пониманием, что они теряют не только рынок, миллиарды долларов, но геополитическое влияние, потому что такие дальнобойные системы ПВО — это геополитика в чистом виде", — резюмировал эксперт.

В целом, дальность поражения целей различных модификаций комплексов С-300 составляет от 200 до 300 километров.

Поставка С-300

Поставка комплексов С-300 стала ответной мерой России на трагедию с крушением у побережья Сирии российского Ил-20, ответственность за которое Москва возложила на Израиль, наносивший в Сирии авиаудары.

В начале октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что четыре установки С-300 поставлены в САР, местных военных научат ими управлять за три месяца.

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