В Латакии завершается строительство нового жилого микрорайона

ЛАТАКИЯ (Сирия), 19 окт — РИА Новости. В сирийском города Латакия завершается строительство нового жилого микрорайона из 30 высоток.

Микрорайон начали строить четыре года назад. Строительство не прекращалось во время войны, так как боевые действия практически не затронули Латакию. Пять домов уже полностью заселены, еще десять уже готовы на 70-90%, остальные находятся на более ранних этапах строительства. Окончательные очертания жилой комплекс должен приобрести в середине 2019 года.

"Это большой проект. Он состоит из 30 высокоэтажных зданий — 16 четырнадцатиэтажных и 14 десятиэтажных. Всего в проекте 1404 квартиры. Общая площадь — 206 тысяч квадратных метров. В нашем районе есть детский центр, поликлиника. Это современный проект для жителей. Это очень хорошие дома", — рассказал журналистам инженер Аркам Саар.

Строители отмечают, что новые дома и сопутствующая инфраструктура отвечают мировым стандартам.

"Сейчас, в мирное время спрос на новое жилье растет с каждым днем. В годы войны были опасения по поводу рентабельности. Рассматривался вариант просто заморозить стройку и уйти с рынка, но сирийское правительство попросило продолжать работу", — сказал представитель компании-застройщика Абдель Бахер Амнасри.

Большинство покупателей новых квартир берут ипотеку на срок от пяти до 15 лет, а государство оказывает поддержку банкам, предлагающим такие кредиты.