Пентагону не известно об американских заложниках в лагере у Дейр-эз-Зора

ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. США не известно об американских заложниках в лагере рядом с сирийским Дейр-эз-Зором, а также о большом числе заложников, в Пентагоне считают эти сведения неточными, заявил РИА Новости представитель Пентагона Шон Робертсон.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на берегу Евфрата на территории под патронатом США террористы захватили около 700 заложников. По его словам, в заложниках находятся несколько граждан США и стран Европы.

"В то время как мы подтвердили факт атаки на лагерь перемещенных лиц рядом с Дейр-эз-Зор на прошлой неделе, у нас нет информации, поддерживающей большое число заложников, о чем предположил президент Путин, и мы скептично настроены по отношению к достоверности (этих цифр). Нам также неизвестно о гражданах США, находящихся в этом лагере", — сказал он.

Робертсон заявил, что США "отвергают утверждения России, что США и коалиция не смогли разрешить угрозу, представляемую ИГ*". "Напротив, коалиция освободила более 99% территорий, ранее подконтрольных ИГ*", — сказал представитель оборонного ведомства США.

Накануне военно-дипломатический источник сообщил РИА Новости, что граждане западноевропейских и других стран находятся в плену ИГ* в подконтрольном боевикам населенном пункте Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. По данным собеседника агентства, 13 октября боевики ИГ* напали на лагерь беженцев в районе близлежащего населенного пункта Эль-Бахра, захватили в заложники и вывезли в подконтрольный им Хаджин около 130 арабских семей. Среди заложников ИГ* в этом районе находятся уже более 750 человек, в том числе граждане западноевропейских и других государств, уточнил источник. По его словам, террористы выдвигают курдам ультиматумы по немедленному освобождению всех своих сторонников и требуют передачи под контроль новых территорий на востоке Евфрата, а в качестве рычага давления ежедневно расстреливают пленников.

*Террористическая организация, запрещенная в России.