Коалиция США нанесла удар по домам мирных жителей в Сирии

ДАМАСК, 18 окт — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по домам мирных жителей в селении ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.

"Да, такое случилось и сегодня, авиация коалиции постоянно бомбит дома невинных мирных жителей, помогая тем самым боевикам "Исламского государства" *, — заявил сирийский военный источник.

Гостелевидение Сирии при этом сообщило со ссылкой на местные источники "о погибших и раненых среди мирных жителей". Точное число пострадавших пока не уточняется.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил в понедельник, что в результате бездействия проамериканских формирований террористам удалось установить полный контроль над полосой вдоль восточного берега реки Евфрат протяженностью около 20 километров между населенными пунктами Хаджин и Эс-Суса.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.