В Сирии террористы ИГ* уже казнили десять из 700 заложников, заявил Путин

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Никто не знает, что происходит на берегу Евфрата, который находится под патронатом США, там еще есть силы террористической группировки "Исламское государство"* — террористы, захватившие в Сирии около 700 заложников, выдвинули ультиматум, обещали расстреливать по 10 человек и позавчера казнили первых, заявил президент России Владимир Путин.

"Да, там еще много проблем. Мы сейчас видим, что происходит на левом берегу Евфрата, коллеги знают. Эта территория находится под патронатом наших американских партнеров, они опираются там на курдские вооруженные формирования. Но они явно недоработали, там в нескольких населенных пунктах остались представители ИГИЛ*", — заявил Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в четверг, отвечая на вопросы участников.

Он сообщил также, что террористы ИГ* начали в последнее время расширять зону своего присутствия там, захватили в заложники 130 семей — это почти 700 человек.

"Наверное, мало кто знает из сидящих здесь, в зале, — они выдвинули ультиматумы, требования определенные и предупредили, что если эти ультиматумы не будут исполняться, то они будут каждый день расстреливать по десять человек. Позавчера расстреляли десять человек, казнили. Они начали исполнять свои угрозы. Это просто ужас, катастрофа, на мой взгляд. Надо с этим что-то делать, что же там коллеги наши отмалчиваются", — продолжил президент РФ.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.