Турция делает все для выполнения обязательств по Идлибу, заявил Путин

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Турция делает все, чтобы выполнять свои обязательства в рамках соглашения по Идлибу, хотя это и непросто, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Валдайского клуба.

"Мы видим, что они работают. Не все так просто, наоборот, все сложно, но они выполняют взятые на себя обязательства. И вот эта демилитаризованная зона, о создании которой мы договорились, в идлибской зоне деэскалации на глубину 15-20 километров, она создается", — сказал Путин.

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