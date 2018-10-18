Россия освободила около 95% территории Сирии, заявил Путин

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Россия освободила почти всю территорию Сирии и не позволила государству развалиться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы за эти годы освободили практически 95% всей территории Сирийской республики, это первое. Второе: утвердили там государственность, не позволили развалиться государству как таковому", — сказал Путин в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай" в четверг, отвечая на вопросы его участников.

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