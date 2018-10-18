МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. "Астанинская группа" готова к контактам с так называемой "малой группой" по Сирии, но необходимо определить основы такого разговора, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров добавил, что основой такого разговора может быть только резолюция 2254 Совета безопасности ООН, которая ставит во главу угла подходы самих сирийцев и процессы, которые должны вестись самими сирийцами.
"Мы не можем за спиной правительства, оппозиции и гражданского общества Сирии решать серьезные вопросы", — подчеркнул глава МИД РФ.
Египет вместе с Великобританией, Германией, США, Францией, Иорданией и Саудовской Аравией входит в так называемую "малую группу" по Сирии. Они настаивают на скорейшем начале работы конституционного комитета в Женеве, формируемого спецпредставителем ООН Стаффаном де Мистурой. В заявлении от 27 сентября они предложили де Мистуре не позднее 31 октября ответить, что для этого сделано. В Москве раскритиковали такое давление на спецпосланника, отметив, что ставить какие-либо искусственные сроки было бы большой ошибкой.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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