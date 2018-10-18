Участники заседания совместной оперативной группы России, Турции и Ирана по контролю за перемирием в Сирии, проходящего в Астане. Архивное фото

Участники заседания совместной оперативной группы России, Турции и Ирана по контролю за перемирием в Сирии, проходящего в Астане. Архивное фото

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. "Астанинская группа" готова к контактам с так называемой "малой группой" по Сирии, но необходимо определить основы такого разговора, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не против контактов даже с теми, кто не разделяет наши оценки и чьи оценки мы не разделяем. Россия находится в Сирии по приглашению законного правительства, западные страны — без такого приглашения. Президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул в свое время идею о том, чтобы эта так называемая "малая группа" по Сирии общалась с "Астанинской группой" — Россией, Турцией и Ираном. Мы готовы к таким контактам. Прежде чем всерьез начинать что-то обсуждать, мы должны определиться с основами такого разговора", — сказал Лавров в интервью RT France , Paris Match и Figaro.

Лавров добавил, что основой такого разговора может быть только резолюция 2254 Совета безопасности ООН, которая ставит во главу угла подходы самих сирийцев и процессы, которые должны вестись самими сирийцами.

"Мы не можем за спиной правительства, оппозиции и гражданского общества Сирии решать серьезные вопросы", — подчеркнул глава МИД РФ.

Египет вместе с Великобританией, Германией, США, Францией, Иорданией и Саудовской Аравией входит в так называемую "малую группу" по Сирии. Они настаивают на скорейшем начале работы конституционного комитета в Женеве, формируемого спецпредставителем ООН Стаффаном де Мистурой. В заявлении от 27 сентября они предложили де Мистуре не позднее 31 октября ответить, что для этого сделано. В Москве раскритиковали такое давление на спецпосланника, отметив, что ставить какие-либо искусственные сроки было бы большой ошибкой.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

* Запрещенная в России террористическая группировка.

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