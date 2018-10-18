ВВС США нанесли ошибочный удар по курдам в Сирии‍

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Два американских истребителя F-15 из-за непрофессионализма атаковали позиции курдов в Сирии, сообщил РИА Новости источник в военно-дипломатических кругах.
В районе населенного пункта Хаджин сирийской провинции Дейр эз-Зор продолжается безуспешное наступление курдских группировок на боевиков при поддержке коалиции во главе с США.
Источник добавил, что антитеррористическая операция коалиции представляет собой лишь имитацию, служащую оправданием Вашингтона для того, чтобы не прекращать свое незаконное присутствие на территории суверенного государства.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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