Источник: европейцы попали в плен ИГ в Сирии

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Граждане западноевропейских и других стран находятся в плену террористической группировки "Исламское государство"* в подконтрольном боевикам населенном пункте Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор, сообщил военно-дипломатический источник.

По его словам, в Хаджина продолжается безуспешное наступление курдских формирований при поддержке коалиции во главе с США на террористов ИГ*. Он отметил, что "имитация борьбы с террористами в данном районе Сирии длится уже более полугода и используется Вашингтоном для оправдания своего незаконного присутствия в этой стране".

Источник отметил, что, пользуясь безнаказанностью, 13 октября боевики ИГ* напали на лагерь беженцев в районе близлежащего населенного пункта Эль-Бахра, захватили в заложники и вывезли в подконтрольный им Хаджин около 130 арабских семей.

"Стоит особо отметить, что среди заложников ИГИЛ* в этом районе находятся уже более 750 человек, в том числе граждане западноевропейских и других государств", — сообщил источник.

Он подчеркнул, что в результате террористы "устанавливают свои правила игры в Заевфратье".

"Они выдвигают курдам ультиматумы по немедленному освобождению всех своих сторонников, удерживаемых СДС (Сирийские демократические силы — ред.) в специальных лагерях, и требуют передачи под свой контроль новых территорий на востоке Евфрата. А в качестве рычага давления ежедневно расстреливают своих пленников", — отметил источник.

*Террористическая организация, запрещенная в России.