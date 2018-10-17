США по ошибке ударили по курдам в Сирии, сообщил источник

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Два американских истребителя F-15 из-за непрофессионализма нанесли удар по формированию курдов в Сирии, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

"Погибло 6 курдских бойцов и еще порядка 15 получили серьезные ранения", — отметил источник.

По его словам, курды в момент авиаудара вели наступление на позиции ИГИЛ*.

Отмечается, что в районе населенного пункта Хаджин провинции Дейр эз-Зор продолжается безуспешное наступление курдских формирований на террористов при поддержке коалиционных сил, возглавляемых США.

"Имитация борьбы с террористами в данном районе Сирии длится уже более полугода и используется Вашингтоном для оправдания своего незаконного присутствия в этой стране", — сообщил источник.

Он подчеркнул, что отсутствие координации действий со стороны командования американских сил и Сирийских демократических сил привело не только к срыву очередной попытки наступления курдов, но и к массовому дезертирству их с занимаемого района. Теперь данный район вновь перешел под контроль боевиков.

"Все эти факты свидетельствуют о провале американской политики в Сирии, которая так же, как и в соседнем Ираке, не решает проблемы, а вместо этого создает новые для всего региона", — подытожил он.

* Террористическая организация, запрещенная в России