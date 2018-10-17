Небензя призвал расследовать сообщения о применении фосфора в Сирии

ООН, 17 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал тщательно расследовать сообщения о применении коалиции во главе с США фосфорных снарядов в Сирии.

Агентство SANA сообщило в субботу, что международная коалиция во главе с США применила запрещенный международными резолюциями белый фосфор при авиаударе по сирийскому городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. Арабо-курдские отряды SDF позже отчитались о 14 нанесенных коалицией авиаударах по провинции в субботу.

"Как информируют Совет Безопасности сирийские коллеги, в результате авиаударов коалиции по мирным пунктам гибнут мирные жители. Глубокую обеспокоенность вызывают сообщения о применении в ходе таких бомбардировок фосфорных боеприпасов", — сказал Небензя в среду, выступая на заседании СБ ООН.

Он добавил, что "эти сообщения необходимо тщательно расследовать".

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