В Сирии заложниц обменяли на боевиков ИГ*, сообщил источник

ДАМАСК, 17 окт — РИА Новости. Соглашение об обмене удерживаемых боевиками "Исламского государства"* женщин из сирийской провинции Сувейда на освобождение боевиков ИГ* из сирийских тюрем достигнуто в среду, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности.

В результате атак смертников в городе Эс-Сувейда 25 июля и нападения боевиков на ряд деревень в одноименной провинции погибли более 210 человек, ранены более 200. Боевики ИГ* взяли в заложники нескольких жителей провинции и удерживают с тех пор. Параллельно сирийская правительственная армия ведет военную операцию против ИГ* в окрестностях вулкана ас-Сафа.

"Достигнуто соглашение об освобождении шестерых заложниц из Сувейды, захваченных ИГ*, в обмен на освобождение из сирийских тюрем 17 заключенных боевиков", — заявил источник.

По его словам, согласно договоренности будет установлен режим прекращения огня в окрестностях вулкана ас-Сафа на время обмена пленными.

Для достижения данной договоренности с сирийской армией и боевиками ИГ* связались уважаемые люди региона, сообщил источник.

*Запрещённая в России террористическая организация

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