В Сирии заложниц обменяли на боевиков ИГ*, сообщил источник

ДАМАСК, 17 окт — РИА Новости. Соглашение об обмене удерживаемых боевиками "Исламского государства"* женщин из сирийской провинции Сувейда на освобождение боевиков ИГ* из сирийских тюрем достигнуто в среду, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности.
"Достигнуто соглашение об освобождении шестерых заложниц из Сувейды, захваченных ИГ*, в обмен на освобождение из сирийских тюрем 17 заключенных боевиков", — заявил источник.
По его словам, согласно договоренности будет установлен режим прекращения огня в окрестностях вулкана ас-Сафа на время обмена пленными.
Для достижения данной договоренности с сирийской армией и боевиками ИГ* связались уважаемые люди региона, сообщил источник.
*Запрещённая в России террористическая организация
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>