Де Мистура планирует встречу с представителями Астанинского процесса

ООН, 17 окт — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что пригласит представителей Астанинского процесса на встречу в Женеве до конца месяца.

"Я также планирую до конца месяца пригласить гарантов Астаны на консультации со мной в Женеву. Это будет, на мой взгляд, последней возможностью для завершения подготовки проведения (заседании) конституционного комитета", — сказал он, выступая на заседании СБ ООН по Сирии в Нью-Йорке.

Де Мистура также выразил надежду, что комитет по конституции начнет работу в течение ноября.

В Астане прошли девять раундов переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Главным решением встреч в столице Казахстана стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране. Десятый раунд в Астанинском формате прошел 30-31 июля впервые не в столице Казахстана, а в Сочи.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

*Террористическая организация, запрещенная в Росссии