Захарова рассказала о доставке гумпомощи в лагерь "Рукбан" в Сирии

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Конвой должен доставить жителям лагеря "Рукбан" необходимую гуманитарную помощь в ближайшее время, заявила представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге.

"Мы рассчитываем, что эта гуманитарная акция будет реализована в самое ближайшее время", — сказала она.

Подготовка совместного конвоя ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца в лагерь беженцев "Рукбан" продолжается, сообщил представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Сирии.

Ранее в среду СМИ сообщили, что сирийское правительство одобрило запрос ООН на доставку на следующей неделе помощи в лагерь беженцев "Рукбан" на юго-востоке Сирии.

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