Россия рассчитывает, что Турция до конца выполнит договоренности по Идлибу

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Россия рассчитывает, что Турция выполнит до конца все договоренности в рамках меморандума по Идлибу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что наши турецкие партнеры доведут до конца свою часть работы по меморандуму и обеспечат его полноценное выполнение", — сказала Захарова на брифинге.

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. По словам Путина, стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок.

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