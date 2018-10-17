США сообщили о выводе части террористов из демилитаризованной зоны в Идлибе

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Спецпредставитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри заявил, что часть террористов вышла из демилитаризованной зоны в Идлибе, сообщается в заявлении пресс-службы госдепартамента.

"Вывод тяжелого вооружения, судя по всему, завершен. И Турция, и Россия в общем и целом согласовали это. Есть вопросы о том, все ли боевики "Хайат Тахрир Аш-Шам"* вышли оттуда. Это проблема, с которой мы сталкиваемся везде с террористическими организациями, которые на этой неделе работают на дружелюбную организацию, на другой неделе они присоединяются к той или иной террористической организации. Но часть террористов тоже уже вышла из этой зоны", — говорится в заявлении.

*Запрещённая в России террористическая организация

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