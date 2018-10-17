Ситуация в Идлибе требует особого внимания, заявил Путин

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси отметил, что особого внимания требует ситуация в сирийском Идлибе.

"Согласились с тем, что особого внимания требует положение дел в провинции Идлиб, где в зоне деэскалации скопилось значительное число боевиков, есть опасность их расползания в соседние государства", — сказал он по итогам переговоров с египетским президентом.

"Проинформировали наших египетских друзей о том, что лежит в основе договоренности с Турцией по решению этой проблемы", — добавил президент.

По итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. По словам Владимира Путина, стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок.

Позднее появилась информация, что патрулирование демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе временно отложено по просьбе Турции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник сообщил журналистам, что российско-турецкий меморандум по Идлибу в целом выполняется, при этом нельзя ожидать, что все будет идти гладко и без шероховатостей.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>