Россия сообщила Египту о шагах по урегулированию в Сирии

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия проинформировала Египет о шагах по урегулированию в Сирии, удалось договориться о совместной работе.

"Проинформировали наших коллег о предпринимаемых Россией шагах по урегулированию ситуации в Сирии ", — сказал Путин по итогам переговоров с президентом Египта Абдельфаттахом Ас-Сиси.

"Сверили часы по этой проблеме и договорились о совместной работе", — добавил Путин.

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