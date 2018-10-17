Эксперт рассказал о действиях Турции по стабилизации обстановки в Идлибе

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Процесс формирования зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб идет хорошо, Турция выполняет обязательства, но ей предстоит проделать еще много работы для размежевания оппозиции и боевиков, и сроки завершения процесса неясны, заявил академик РАН Виталий Наумкин.

"Пока все идет хорошо, пока турки выполняют свои обязательства, идет вывод тяжелых вооружений, говорят, он практически завершен. Идет уход вооруженных группировок, но понятно, те, которым нужно уходить, они уйдут вглубь, но, как говорилось на нашей сегодняшней сессии, процесс далеко не завершен, Турции надо очень много сделать, чтобы разделить террористические группировки, которые, если они останутся непримиримыми, подлежат уничтожению, и другие вооруженные группировки, которые не относятся к числу террористических, но должны согласиться принять участие в политическом процессе урегулирования, а не продолжать вооруженную борьбу", — заявил Наумкин РИА Новости в кулуарах заседания клуба "Валдай" в Сочи.

Отвечая на вопрос, есть понимание, когда работа может быть завершена, он отметил, что "никакого понимания по срокам нигде нет, как это будет долго продолжаться".

"Но есть общее понимание того, что любые зоны деэскалации, что демилитаризованная зона, носят временный характер и суверенитет Сирии над Идлибом не подлежит сомнению, он не ставится под сомнение. Другое дело, когда это будет и как, — это вопрос времени", — добавил он.

По итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. По словам Владимира Путина, стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок. При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю.

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