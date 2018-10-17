РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Эксперт рассказал о действиях Турции по стабилизации обстановки в Идлибе

Сюжет:
Заседание клуба "Валдай" (16)
0230
© AFP 2018 / Omar Haj KadourТурецкая военная техника в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фотоТурецкая военная техника в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Процесс формирования зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб идет хорошо, Турция выполняет обязательства, но ей предстоит проделать еще много работы для размежевания оппозиции и боевиков, и сроки завершения процесса неясны, заявил академик РАН Виталий Наумкин.

Идлиб. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Проблем с отводом тяжелого вооружения из Идлиба нет, заявили в Турции

"Пока все идет хорошо, пока турки выполняют свои обязательства, идет вывод тяжелых вооружений, говорят, он практически завершен. Идет уход вооруженных группировок, но понятно, те, которым нужно уходить, они уйдут вглубь, но, как говорилось на нашей сегодняшней сессии, процесс далеко не завершен, Турции надо очень много сделать, чтобы разделить террористические группировки, которые, если они останутся непримиримыми, подлежат уничтожению, и другие вооруженные группировки, которые не относятся к числу террористических, но должны согласиться принять участие в политическом процессе урегулирования, а не продолжать вооруженную борьбу", — заявил Наумкин РИА Новости в кулуарах заседания клуба "Валдай" в Сочи.

Отвечая на вопрос, есть понимание, когда работа может быть завершена, он отметил, что "никакого понимания по срокам нигде нет, как это будет долго продолжаться".

"Но есть общее понимание того, что любые зоны деэскалации, что демилитаризованная зона, носят временный характер и суверенитет Сирии над Идлибом не подлежит сомнению, он не ставится под сомнение. Другое дело, когда это будет и как, — это вопрос времени", — добавил он.

Люди в автомобиле в провинции Идлиб. Архивное фото
© AFP 2018 / Mohamed Haj Kadour
В САР часть боевиков ушли вглубь демилитаризованной зоны, заявил источник

По итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. По словам Владимира Путина, стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок. При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сирия до и после начала боевых действий
Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена