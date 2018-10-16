Лавров сообщил о приглашении Асада в Россию

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Руководство России пригласило президента Сирии Башара Асада посетить РФ, в том числе Крым, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
Ранее Аксенов рассказал, что лично передаст Асаду приглашение посетить Ялтинский международный экономически форум в Крыму в апреле будущего года. Делегация Крыма, возглавляемая главой республики Аксеновым, прибыла в понедельник с двухдневным официальным визитом в Дамаск для проведения переговоров и подписания соглашений об экономическом и научно-техническом сотрудничестве.
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