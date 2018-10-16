Американский генерал рассказал об угрозах для С-300 в Сирии

САН-ФРАНЦИСКО, 16 окт — РИА Новости. Израильские военные постараются уничтожить поставленные Россией в Сирию зенитно-ракетные системы С-300, считает бывший военный атташе США в РФ генерал Питер Звак.

"Что касается С-300, особенно если они находятся под управлением сирийцев вне контроля России, то в конце концов возникнут ситуации, когда израильтяне уничтожат их… Потому что для них это, на мой взгляд, жизненно важно", — сказал он РИА Новости на полях форума "Диалог Форта Росс" в Сан-Франциско.

По его словам, для Израиля будет неприемлемо присутствие С-300 на юге Сирии, где возможны действия израильских военных против иранцев. При том израильские самолеты способны проникать довольно глубоко в эту часть Сирии, считает Звак.

"Другое дело — С-400 под управлением русских в районе Хмеймим и Латакии. Это другое", — добавил он.

Звак затруднился ответить на вопрос о том, какие последствия подобные действия могут иметь для российско-израильских отношений.

"Не знаю, не знаю. Потому что израильтяне, по моему опыту, скажут русским: "Хорошо. Это теперь сирийские С-300. Отойдите. Даже если сирийцы подобьют с их помощью наши самолеты, мы обязаны вывести их из строя", — полагает генерал.

Поставка С-300 стала ответной мерой России на трагедию с крушением в небе над Сирией российского Ил-20, ответственность за которое Москва возложила на Израиль, наносивший в Сирии авиаудары. В начале октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что четыре установки С-300 поставлены в САР, местных военных научат ими управлять за три месяца.

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