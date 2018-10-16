Проблем с отводом тяжелого вооружения из Идлиба нет, заявили в Турции

АНКАРА, 16 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вывод тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе в соответствии с российско-турецким соглашением проходит без проблем.

"Нет проблем по выводу (тяжелого вооружения) из Идлиба", — сказал Чавушоглу журналистам в Анкаре.

По итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. По словам Владимира Путина, стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок. При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю.

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