Замглавы МИД обсудил с израильской делегацией ситуацию в Сирии

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с делегацией МИД Израиля российско-израильские отношения и Сирию, сообщило министерство иностранных дел РФ.

Богданов 16 октября принял делегацию высокопоставленных сотрудников МИД Израиля во главе с заместителем Генерального директора, директором департамента Евразии министерства иностранных дел Израиля Александром Бен-Цви.

"В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов развития всего комплекса российско-израильских отношений, а также складывающейся ближневосточной ситуации с акцентом на урегулирование кризиса в Сирии", — говорится в заявлении министерства.

Визит делегации состоялся на фоне заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным после инцидента с российским самолетом.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Израиле не соглашаются с российской версией гибели Ил-20, согласно которой военные использовали самолет как прикрытие при налете на Сирию и, вопреки договоренностям, не предупредили заблаговременно РФ о действиях своей авиации.

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