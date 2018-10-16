Песков рассказал о выполнении меморандума по Идлибу

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российско-турецкий меморандум по Идлибу в целом выполняется, при этом нельзя ожидать, что все будет идти гладко и без шероховатостей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам во вторник.

"В целом, по той информации, которую мы получаем от наших военных, меморандум выполняется и военные удовлетворены тем, как работает в этом плане турецкая сторона, наши турецкие коллеги. Безусловно, ожидать, что все будет происходить гладко, без каких-то шероховатостей невозможно, но работа ведется, еще раз повторяю", — сказал Песков на просьбу рассказать, как в Кремле оценивают выполнение меморандума.

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. По словам Путина, стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок.

При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю. Контролировать зону будут турецкие и российские патрульные группы. Кроме того, Турция взяла на себя обязательства по размежеванию непримиримых боевиков от вооруженной оппозиции.

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