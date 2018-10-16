Аксенов намерен лично пригласить Асада на Ялтинский форум

ДАМАСК (Сирия), 16 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что лично передаст президенту Сирии Башару Асаду приглашение посетить Ялтинский международный экономически форум в Крыму в апреле будущего года.

Делегация Крыма, возглавляемая главой республики Аксеновым, прибыла в понедельник с двухдневным официальным визитом в Дамаск для проведения переговоров и подписания соглашений об экономическом и научно-техническом сотрудничестве.

"У нас будет встреча с президентом Сирии, я приглашение передам на Ялтинский международный экономический форум. А решение примет глава сирийского государства", — сказал Аксенов журналистам перед визитом в резиденцию президента Сирии.

Аксенов ранее в ходе переговоров пригласил сирийскую делегацию посетить пятый юбилейный Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в апреле 2019 года.

На четвертом форуме в Ялте сирийская делегация была самой многочисленной из всех иностранных, ее возглавил министр экономики и внешней торговли Сирии Самир аль-Халиль.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>