В Сирии боевики ИГ* взяли в плен около 700 человек

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* 13 октября напали на лагерь беженцев в сирийском районе Эль-Бахра и взяли в плен жителей, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"Пользуясь полной безнаказанностью, боевики ИГИЛ* 13 октября совершили нападение на лагерь беженцев в районе Эль-Бахра, в результате которого захватили в плен и вывезли в Хаджин 130 семей общей численностью около 700 человек", — заявил Савченко.

Он добавил, что похищенные мирные жители фактически взяты в заложники и могут быть использованы террористами в качестве "живого щита" для прикрытия боевиков от возможного наступления "Сирийских демократических сил".

Савченко подчеркнул, что российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Кроме того, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в идлибской зоне деэскалации.

"Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Раша, Акч-Баэр (трижды), Айн-эн-Наур, Джубб-эз-Зарур, Икко провинции Латакия", — заявил руководитель Центра.

Имитация борьбы

При этом в Минобороны заявили, что возглавляемая США коалиция и подконтрольные Пентагону курдские формирования "Сирийских демократических сил" продолжают имитировать борьбу с "Исламским государством"* на юге сирийской провинции Дэйр-эз-Зор.

"Несмотря на заявление американской стороны о победе над ИГ* в Сирии, террористы по-прежнему сохраняют контроль над отдельными районами страны", — говорится в сообщении.

Савченко уточнил, что в результате бездействия проамериканских формирований террористам удалось установить полный контроль над полосой вдоль восточного берега реки Евфрат протяженностью около 20 километров между населенными пунктами Хаджин и Эс-Суса.

*Запрещенная в России террористическая организация

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