В США заявили, что поддерживают деэскалацию в Сирии

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. США поддерживают деэскалацию в Сирии и движение в сторону "надежного политического решения", заявил в понедельник РИА Новости представитель Пентагона Шон Робертсон.

"Соединенные Штаты поддерживают деэскалацию насилия в Сирии, беспрепятственный гуманитарный доступ, разгром ИГ* и других террористов, и движение в сторону надежного политического решения", — сказал он в ответ на вопрос о создании демилитаризованной зоны в провинции Идлиб.

Робертсон добавил, что Вашингтон продолжает поддерживать женевский процесс урегулирования сирийского конфликта.

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. По словам Путина, стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок.

При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю. Контролировать зону будут турецкие и российские патрульные группы. Кроме того, Турция взяла на себя обязательства по размежеванию непримиримых боевиков от вооруженной оппозиции.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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