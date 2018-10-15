«Турция попросила Россию отложить совместное патрулирование в Идлибе»

ХАМА (Сирия), 15 окт — РИА Новости. Патрулирование демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб, назначенное на 15 октября, временно отложено по просьбе турецкой стороны, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Турция попросила дать еще время и отложить начало совместного патрулирования в Идлибе. Российская сторона была готова уже сегодня утром приступить", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, турецкая сторона сослалась на условия безопасности, которые пока полностью со своей стороны гарантировать не может.

"Когда начнется патрулирование, сказать пока не можем, возможно, в ближайшие дни",- добавил источник.

Минобороны Турции сообщало о завершении вывода из демилитаризованной зоны в Идлибе тяжелого вооружения: танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок. Начало полномасштабного функционирования зоны намечено на 15 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом отметил, что сроки начала работы зоны могут сдвинуться, "день-два" не играют в этом никакой роли. Контролировать зону глубиной 15-20 километров будут скоординированно патрульные турецкие и российские группы.

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