В Идлибе не зафиксировали боестолкновений за последние сутки

ХАМА (Сирия), 15 окт — РИА Новости. Боестолкновений в районе демилитаризованной зоны в провинции Идлиб между бандформированиями и сирийской армией за последние сутки не зафиксировано, обстановка стабильная, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Нет, перестрелок и минометных обстрелов, согласно нашей информации, не было уже больше суток. В районе безопасной зоны все пока тихо",- сказал источник, отвечая на вопрос обстреливали ли боевики позиции сирийской армии.

В субботу командир ополчения города Скальбия Набиль рассказал РИА Новости, что на юго-западе провинции Идлиб на фронте протяженностью до 25 километров около недели также наблюдается затишье без провокаций.

Минобороны Турции сообщало о завершении вывода из демилитаризованной зоны в Идлибе тяжелого вооружения: танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок. Начало полномасштабного функционирования зоны было намечено на 15 октября. Позднее появилась информация, что патрулирование демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе временно отложено по просьбе Турции.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что сроки начала работы зоны могут сдвинуться, "день-два" не играют в этом никакой роли. Контролировать зону глубиной 15-20 километров будут скоординированно патрульные турецкие и российские группы.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>