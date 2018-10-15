Аксенов пожелал сирийскому народу победы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов, приехавший в Дамаск, пожелал победы сирийскому народу в вооруженном конфликте, который изматывает страну уже не первый год.

Делегация Крыма, возглавляемая Аксеновым, прибыла в понедельник с двухдневным официальным визитом в Дамаск для переговоров и подписания соглашений об экономическом и научно-техническом сотрудничестве.

"Мы не сомневаемся, что сирийский народ под руководством своего президента Башара Асада и при поддержке России и нашего президента Владимира Владимировича Путина одержит победу в вооруженном конфликте, который изматывает страну уже не первый год", — написал Аксенов на своей странице в соцсети Facebook.

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