Дамаск заявил о готовности провести операцию против боевиков в Идлибе

ДАМАСК, 15 окт — РИА Новости. Сирийские вооруженные силы будут готовы вмешаться в ситуацию в провинции Идлиб, если террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* откажется выполнять российско-турецкое соглашение по демилитаризованной зоне, заявил в понедельник глава МИД Сирии Валид Муаллем.

"Нам нельзя молчать относительно продолжения существующего положения в Идлибе, если "Джебхат ан-Нусра"* откажется выполнять это соглашение", — заявил Муаллем на совместной пресс-конференции со своим иракским коллегой Ибрагимом аль-Джаафари.

По итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. По словам Владимира Путина, стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок. При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю.

"Надо подождать реакцию России на то, что там происходит. Потому что Россия наблюдает, от нее требуется совместное патрулирование в демилитаризованной зоне. Поэтому нам нужно ждать, однако в то же самое время наши вооруженные силы в районе Идлиба находятся в готовности", — сказал министр.

Контролировать зону будут турецкие и российские патрульные группы. Кроме того, Турция взяла на себя обязательства по размежеванию непримиримых боевиков от вооруженной оппозиции.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>